Журова о призыве лишить Тимощука титулов и лицензии: «Украинская истерия. Он ничего такого не сделал»

Светлана Журова назвала истерией призывы лишить наград на Украине.

Ранее комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с предложением лишить тренера всех титулов, наград и тренерской лицензии на .

«Он свои титулы получил за то, что он сделал для Украины. Я не понимаю этого. Может быть, на Украине выйдут с инициативой лишить медалей олимпийских чемпионов из России?

Конечно, это украинская истерия. Это никуда не годится. Мне сложно понять, что движет людьми в таких случаях. Он ничего такого не сделал. Возможно, это серьезные контрактные обязательства», – заявила депутат Госдумы.