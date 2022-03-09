Журова о призыве лишить Тимощука титулов и лицензии: «Украинская истерия. Он ничего такого не сделал»

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Светлана Журова назвала истерией призывы лишить Анатолия Тимощука наград на Украине.

Ранее комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола выступил с предложением лишить тренера «Зенита»  всех титулов, наград и тренерской лицензии на Украине.

«Он свои титулы получил за то, что он сделал для Украины. Я не понимаю этого. Может быть, на Украине выйдут с инициативой лишить медалей олимпийских чемпионов из России?

Конечно, это украинская истерия. Это никуда не годится. Мне сложно понять, что движет людьми в таких случаях. Он ничего такого не сделал. Возможно, это серьезные контрактные обязательства», – заявила депутат Госдумы.

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