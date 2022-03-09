«Если «Газпром» перестанет финансировать «Зенит», клуб может вылететь в ФНЛ. Деньги госкомпаний надо распределять равномерно». Экс-игрок ЦСКА Масалитин об РПЛ

призвал к равномерному распределению денег госкомпаний в футболе.

– Сильным иностранцам теперь вряд ли захочется ехать в чемпионат, откуда нет выхода в еврокубки.

– Понимаете, время течет, все меняется. Сегодня закрыли, а через два месяца, может, откроют. Ну а если не откроют, надо самим что-то делать.

Появится шанс посмотреть ближайший резерв, провести какой-то Кубок содружества плюс расширить чемпионат до 20 команд, да даже до 24.

Все упирается в деньги. Допустим, перестанет финансировать «Зенит». И что тогда будет с «Зенитом», скажете?

– Он перестанет быть гегемоном.

– Более того, может в таком случае вообще вылететь в ФНЛ. Я к чему веду? К тому, что деньги государственных компаний должны аккумулироваться в РФС и распределяться по командам равномерно.

Условно, по 2 миллиарда каждому клубу, чтобы они знали, что точно доиграют чемпионат, что у них не возникнет финансовых неурядиц.

Если есть у кого-то спонсоры – отлично, добавляйте в состав иностранцев, проблем нет. Кстати, зарплаты с премиальными в больших клубах будут урезаны, все придет к общему знаменателю, – считает экс-игрок ЦСКА.

Русских в Европе – больше, госденег – меньше, оптимизма минимум. «ЧБД» про наш футбол: взгляд топ-экономиста