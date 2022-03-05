Александр Мостовой: «От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть. «Спартак» не проиграет «Динамо»

поделился ожиданиями от матча и .

– «Динамо» – один из лидеров чемпионата России. У «Спартака» вообще есть шансы после поражения в дерби с ЦСКА?

– Шансы есть, и неплохие. Сразу после игры с ЦСКА я сказал, что «Спартак» не заслуживал поражения. Игра была равная, у ЦСКА просто новые футболисты оказались помастеровитее на тот момент.

Кто-то начал говорить, что «Спартак» играл хуже. Но как хуже, если и по статистике, и по моментам он «армейцам» не уступил? Забей Промес свой мяч в первом тайме, ушли бы на перерыв, ведя в счете.

– С «Динамо» увидим такой же «Спартак»?

– Думаю, с «Динамо» будет такая же игра. Скорее всего, кто первый откроет счет, тот и выиграет. Я видел «Динамо» с «Химками», и если бы вторые были бы поудачливее, могли бы забить в первом тайме. Мастерства и мотивации не хватило. А у «Динамо» эта мотивация есть. Это единственная команда, которая преследует «Зенит».

– Сможете дать точный прогноз на матч «Динамо» – «Спартак»?

– Надо узнать составы, в день игры будет проще говорить. Но скажу, что «Спартак» не проиграет.

– У Паоло Ваноли будет третий матч у руля «Спартака». Есть ли какие-то кардинальные изменения в «Спартаке» при новом тренере?

– Кардинальных отличий нет. В игре против ЦСКА вышел , но он явно играл не на своей позиции. Потом Ваноли его переставил в глубину, и стало понятно, что он многое умеет. С «Кубанью» были изменения, но не потому, что тренер что-то сказал, просто другие футболисты играли. В футболе уже все придумано, ничего изобретать не надо.

От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть. Опять же, давайте посмотрим, как они с «Динамо» сыграют.

– Тогда отходим от тренерской персоны. Есть ли футболисты, которые вас удивили? Николсон, Промес много забили.

– Промес ничем не удивил. Он и с ЦСКА неплохо смотрелся. А Николсона мы просто не видели раньше. А тут вышел, забил три, еще и отдал. Скорее всего, он и с «Динамо» выйдет в основе.

Удивило, что Бакаева не было с ЦСКА. Он один из лучших атакующих футболистов. И с Руем Виторией он заканчивал лидером. А Тедеско его закопал непонятно за что. Смешно даже было, – сказал бывший игрок красно-белых.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в воскресенье, 6 марта. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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