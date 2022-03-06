У Ваноли первая победа в РПЛ со «Спартаком» – в матче с «Динамо»

«Спартак» одержал первую победу в матче РПЛ под руководством Паоло Ваноли.
Итальянский тренер возглавил московский клуб 17 декабря 2021 года. Его первая игра в чемпионате России состоялась 26 февраля и закончилась поражением от ЦСКА (0:2). Сегодня «Спартак» обыграл «Динамо» (2:0) – это был второй матч Ваноли в высшей лиге страны.
Следует отметить, что 2 марта красно-белые разгромили «Кубань» (6:1) в БЕТСИТИ Кубке России.
13 марта «Спартак» примет «Краснодар».
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