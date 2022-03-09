Тренер вратарей ЦСКА о возможном уходе: «Пока нет. У меня контракт, все устраивает. В Азербайджане никто не ждет»

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко не собирается покидать команду.

– разрешила легионерам российских клубов покидать команды без последствий. Учитывая это, возможно, клубы России обратят внимание на футболистов из ближнего зарубежья, может даже на азербайджанских?

– В ЦСКА с этим проблем нет. Тот же Юсуф [Языджи] заявил, что останется.

Что касается других команд, то почему бы и нет. Для наших футболистов это было бы трамплином. Есть перспективные ребята, которые могли бы здесь заиграть на уровне чемпионата России.

– Сами думали вернуться на родину, если ситуация усугубится?

– Пока нет. У меня контракт с ЦСКА. Здесь меня все устраивает. К тому же, пока меня никто в Азербайджане не ждет (улыбается).

Никогда не пойду на место работы, где уже работает другой человек. Работаю и благодарен ЦСКА, что доверились мне, – сказал Крамаренко.