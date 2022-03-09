Тренер вратарей ЦСКА о возможном уходе: «Пока нет. У меня контракт, все устраивает. В Азербайджане никто не ждет»

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Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко не собирается покидать команду. 

ФИФА разрешила легионерам российских клубов покидать команды без последствий. Учитывая это, возможно, клубы России обратят внимание на футболистов из ближнего зарубежья, может даже на азербайджанских?

– В ЦСКА с этим проблем нет. Тот же Юсуф [Языджи] заявил, что останется.

Что касается других команд, то почему бы и нет. Для наших футболистов это было бы трамплином. Есть перспективные ребята, которые могли бы здесь заиграть на уровне чемпионата России.

– Сами думали вернуться на родину, если ситуация усугубится?

– Пока нет. У меня контракт с ЦСКА. Здесь меня все устраивает. К тому же, пока меня никто в Азербайджане не ждет (улыбается).

Никогда не пойду на место работы, где уже работает другой человек. Работаю и благодарен ЦСКА, что доверились мне, – сказал Крамаренко. 

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