Алиссон о выходе в 1/4 ЛЧ: «Ливерпуль» должен признать: «Интер» – высококлассная команда. Они должны гордиться своей игрой»

Вратарь Алиссон высоко отозвался об «Интере».

Голкипер высказался после ответного матча (0:1) 1/8 финала чемпионов на «Энфилде» (первая игра – 2:0).

«Мы должны признать: «Интер» – отличная, высококлассная команда. Их футболисты должны гордиться своей сегодняшней игрой – они полностью выложились на поле, чтобы пройти дальше.

Поражение нас не радует, но мы должны быть довольны выходом в следующий раунд после тяжелого матча. Мы знали, что будет трудно. В следующих матчах нам следует играть лучше», – сказал .

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило