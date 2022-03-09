Шкриньяр о вылете от «Ливерпуля»: «Интер» покидает ЛЧ с высоко поднятой головой»

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Милан Шкриньяр прокомментировал вылет «Интера» из Лиги чемпионов.

Защитник высказался после ответного матча 1/8 финала c «Ливерпулем» (1:0, первая игра – 0:2).

«Мы расстроены вылетом из турнира. Мы верили в себя с первой до последней минуты и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами.

Сегодня мы показали, из чего сделан «Интер». Такие матчи помогут нам расти», – сказал Шкриньяр, признанный лучшим игроком матча.

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило

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