Шкриньяр о вылете от «Ливерпуля»: «Интер» покидает ЛЧ с высоко поднятой головой»

прокомментировал вылет «Интера» из чемпионов.

Защитник высказался после ответного матча 1/8 финала c (1:0, первая игра – 0:2).

«Мы расстроены вылетом из турнира. Мы верили в себя с первой до последней минуты и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами.

Сегодня мы показали, из чего сделан . Такие матчи помогут нам расти», – сказал Шкриньяр, признанный лучшим игроком матча.

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило