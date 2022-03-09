Шкриньяр о вылете от «Ливерпуля»: «Интер» покидает ЛЧ с высоко поднятой головой»

Милан Шкриньяр прокомментировал вылет «Интера» из Лиги чемпионов.
Защитник высказался после ответного матча 1/8 финала c «Ливерпулем» (1:0, первая игра – 0:2).
«Мы расстроены вылетом из турнира. Мы верили в себя с первой до последней минуты и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами.
Сегодня мы показали, из чего сделан «Интер». Такие матчи помогут нам расти», – сказал Шкриньяр, признанный лучшим игроком матча.
До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило