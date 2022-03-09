Венгер об удалении Санчеса: «Фабиньо обманул. Судья убил игру в самый неподходящий момент»

считает, что не нужно было удалять после фола на Фабиньо.

Глава отдела глобального развития ФИФА раскритиковал судью Антонио Матеу Лаоса, показавшего вторую желтую карточку хавбеку .

В ответном матче 1/8 финала чемпионов миланский клуб обыграл (1:0), но по сумме двух игр вылетел из турнира.

«Здесь что-то среднее между обманом и смышленостью. Он [Фабиньо] обманул, воспользовавшись ситуацией. Может, это был его план, ведь Санчес задел его. Нельзя сказать, что это абсолютная симуляция. Хотя, возможно, он [Фабиньо] мог встать с газона и побыстрее.

Со стороны пострадавшего [Фабиньо] можно сказать, что он сыграл умно. Если же говорить нейтрально, то он мог бы не и пользоваться этой ситуацией. Санчес не хотел ему навредить, он был первым на мяче.

Судья убил игру в самый неподходящий момент. Было бы интересно посмотреть последние 25 минут матча в равных составах.

В целом «Ливерпуль» заслужил выход в четвертьфинал, ведь даже сегодня они три раза попали в штангу. Но я не согласен с решением арбитра – он убил интерес к игре», – сказал Венгер.

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило