«Интер» играл лучше «Ливерпуля» по сумме двух матчей. Не нашлось наконечника атак». Фердинанд об ЛЧ

считает, что «Интер» играл лучше .

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался после ответного матча 1/8 финала на «Энфилде», где победил миланский клуб (1:0, первая игра – 0:2).

«Думаю, надежды «Интера» развеялись после удаления Санчеса. Но им удалось вернуться в игру.

По сумме двух матчей они, считаю, сыграли лучше, чем «Ливерпуль». Просто у них не нашлось наконечника атак – вот чего не хватило этой команде.

Если «Интер» его обретет, то при нынешнем уровне своей игры станет проблемой для любого соперника», – сказал Фердинанд.

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило