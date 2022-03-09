«Интер» играл лучше «Ливерпуля» по сумме двух матчей. Не нашлось наконечника атак». Фердинанд об ЛЧ

Теги Интер Рио Фердинанд Ливерпуль Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд считает, что «Интер» играл лучше «Ливерпуля».

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался после ответного матча 1/8 финала на «Энфилде», где победил миланский клуб (1:0, первая игра – 0:2).

«Думаю, надежды «Интера» развеялись после удаления Санчеса. Но им удалось вернуться в игру.

По сумме двух матчей они, считаю, сыграли лучше, чем «Ливерпуль». Просто у них не нашлось наконечника атак – вот чего не хватило этой команде.

Если «Интер» его обретет, то при нынешнем уровне своей игры станет проблемой для любого соперника», – сказал Фердинанд.

До «Интера» никто год не выигрывал на «Энфилде» – тем обиднее вылетать из ЛЧ. Красоты Лаутаро не хватило

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные