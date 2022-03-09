Тренер «Зальцбурга» об 1:7 в Мюнхене: «И другие здесь крупно проигрывали. Мы были самой молодой командой в плей-офф»

оценил разгром от «Баварии» (1:7) в Мюнхене.

Главный тренер высказался после ответного матча 1/8 финала чемпионов (первая игра – 1:1).

«Крайне тяжелый вечер для наших ребят. Но и другие здесь крупно проигрывали. Против такой топ-команды нужно показывать максимум, а мы этого не сделали.

Сейчас тяжело и больно, но в целом мы можем извлечь позитив. Мы были самой молодой командой в 1/8 финала, и никто не может у нас это отнять», – сказал Яйссле.

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