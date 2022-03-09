Нагельсманн о 7:1 с «Зальцбургом»: «Когда «Бавария» играет с такой энергией и страстью, нас трудно остановить»

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Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Зальцбургом» (7:1).

Главный тренер «Баварии» высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

«Мы провели очень хороший матч и показали потрясающий футбол. Мы красиво атаковали и забивали на любой вкус: со стандартов, после выигранных единоборств, в позиционных атаках.

Когда мы играем с такой энергией и страстью, нас трудно остановить. Каждый подстегивал себя и других. Сегодня мы заслужили победу, даже с таким счетом», – сказал Нагельсманн.

Самый быстрый хет-трик в ЛЧ сделал Левандовски. Успел к 23-й минуте, забил 3 гола за 10:22

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