Нойер о 7:1 с «Зальцбургом»: «Бавария» заявила о себе. Довольны своей игрой»

Мануэль Нойер похвалил «Баварию» за разгром «Зальцбурга» (7:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этой победой «Бавария» заявила о себе.

Думаю, мы хорошо начали матч и заработали два пенальти, после которых все пошло как надо. Мы довольны своей игрой сегодня.

Мы показали себя с другой стороны [относительно первого матча] и не позволили создать много моментов за счет контратак. Также мы надежнее сыграли в защите, что вселяет надежду, что все и дальше будет идти в том же духе», – сказал голкипер мюнхенцев.

«Бавария» разгромила «Зальцбург» – 7:1. У Левандовского хет-трик, Мюллер сделал дубль