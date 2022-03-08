«Кин сказал, что 5-6 игроков не должны больше играть за «МЮ». Слишком мягкая оценка, речь может идти о 10». Саттон про поражение «МЮ» в дерби

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон предложил серьезную чистку состава «Манчестер Юнайтед».
Команда Ральфа Рангника с крупным счетом уступила «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура АПЛ.
«Я, возможно, первый человек, который скажет это, но Рой Кин был слишком мягок в оценках. Он сказал, что 5-6 футболистов больше не должны играть за «МЮ». Я бы сказал, что это скромненько.
Фанаты «МЮ» хотят видеть, как их команда борется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Если основываться на том, способен ли тот или иной футболист помочь клубу вернуться в элиту, то речь может идти об уходе десятка игроков. Их выступление на «Этихаде» было позорным», – отметил Саттон.
«Сити» снес «МЮ» – спасибо шикарным КДБ и Марезу. Легенды «Юнайтед» в бешенстве из-за такого разгрома