«Кин сказал, что 5-6 игроков не должны больше играть за «МЮ». Слишком мягкая оценка, речь может идти о 10». Саттон про поражение «МЮ» в дерби

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Бывший форвард «Челси» Крис Саттон предложил серьезную чистку состава «Манчестер Юнайтед».

Команда Ральфа Рангника с крупным счетом уступила «Манчестер Сити» (1:4) в матче 28-го тура АПЛ.

«Я, возможно, первый человек, который скажет это, но Рой Кин был слишком мягок в оценках. Он сказал, что 5-6 футболистов больше не должны играть за «МЮ». Я бы сказал, что это скромненько.

Фанаты «МЮ» хотят видеть, как их команда борется за победу в АПЛ и Лиге чемпионов. Если основываться на том, способен ли тот или иной футболист помочь клубу вернуться в элиту, то речь может идти об уходе десятка игроков. Их выступление на «Этихаде» было позорным», – отметил Саттон.

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