Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Интер», «Бавария» против «Зальцбурга», «ПСЖ» и «Реал» сыграют завтра

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«Ливерпуль» примет «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет с «Зальцбургом»

В среду «Реал» будет противостоять «ПСЖ», «Манчестер Сити» примет «Спортинг»

Лига чемпионов

1/8 финала

Ливерпуль Англия – Интер Италия
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 2:0

Бавария Германия – Ред Булл Австрия
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 1:1

Реал Мадрид Испания – ПСЖ Франция
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч: 0:1

Манчестер Сити Англия – Спортинг Португалия
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Первый матч: 5:0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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