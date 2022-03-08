Лига чемпионов. «Ливерпуль» примет «Интер», «Бавария» против «Зальцбурга», «ПСЖ» и «Реал» сыграют завтра

«Ливерпуль» примет «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» сыграет с «Зальцбургом».
В среду «Реал» будет противостоять «ПСЖ», «Манчестер Сити» примет «Спортинг».
1/8 финала
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Энфилд»
Первый матч: 2:0
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Альянц-Арена»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч: 0:1
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Этихад Стэдиум»
Первый матч: 5:0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.