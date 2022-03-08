Кроос тренировался в общей группе «Реала» и может сыграть с «ПСЖ»

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Тони Кроос может принять участие в матче против «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник тренировался в общей группе «Реала». Решение об участии хавбека в матче против парижского клуба будет зависеть от его самочувствия.

«Игрок, не готовый на сто процентов, не может играть в таком матче. Если Кроос готов на 100 процентов, он будет играть, если на 95 – нет», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

32-летний футболист попал в заявку мадридского клуба на игру с «ПСЖ».

Ранее считалось, что участие Крооса в этом матче практически исключено из-за микронадрыва мышцы у игрока.

Матч «Реал» – «ПСЖ» состоится завтра, 9 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени. 

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