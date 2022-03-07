Пеп Гвардиола: «Надеюсь, «Ман Сити» может сказать, что мы заноза в заднице для «Ливерпуля». Это самый сложный соперник за мои 12-13 лет работы тренером»

назвал «Ливерпуль» самым сложным соперником в своей тренерской карьере.

«Надеюсь, сможем сказать, что мы заноза в заднице для .

Я много раз говорил: успех тренера заключается в том, чтобы год за годом быть готовым снова побеждать – даже после трех титулов. Мы остаемся скромными и продолжаем играть.

Сражаться против «Ливерпуля» – одно из самых больших достижений в моей карьере. Они невероятны.

Это самый сложный соперник за мои 12-13 лет работы тренером», – заявил главный тренер .

На данный момент «горожане» набрали 69 очков за 28 матчей и занимают первое место в таблице . На счету мерсисайдцев 63 балла и 27 игр.

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