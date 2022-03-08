Суарес интересен «Интеру», «Севилье» и «Аяксу». «Атлетико» не предложил ему продлить контракт

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Луис Суарес недоволен отношением в «Атлетико» и может покинуть клуб.

Уругваец обеспокоен тем, что «матрасники» не предлагают ему продлить контракт, истекающий этим летом.

35-летний футболист хочет продолжать играть на высоком уровне, чтобы попасть на ЧМ-2022.

На этом фоне Суаресом интересуются «Интер», «Севилья» и бразильские команды, сообщает Marca. Также с «Атлетико» по поводу доступности игрока контактировал «Аякс».

Статистику Суареса можно найти здесь.

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