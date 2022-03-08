«Интер» и Индзаги подпишут контракт до 2024 года с возможностью продления. Зарплата тренера вырастет

продлит контракт с «Интером» на улучшенных условиях.

По информации La Gazzetta dello Sport, 45-летнему специалисту предложат соглашение до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

По новому договору зарплата итальянца вырастет с 4,5 млн евро в год до 5 млн. Также предусмотрены бонусы.

Президент «нерадзурри» Стивен Джан находится в очень хороших отношениях с тренером и ценит работу Индзаги.

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