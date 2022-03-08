КДК РФС получил протест «Химок» по результату матча с «Локо» из-за участия Кухты. Заседание – 10 марта

КДК РФС рассмотрит протест «Химок» по делу в ближайшее время.

«Протест от «Химок» получен, заседание состоится 10 марта», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

25-летний форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и на прошлой неделе дебютировал в РПЛ в матче против «Химок» (3:2), в котором забил победный гол.

Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.

Согласно правилам ФИФА, футболист был обязан отбыть дисквалификацию в новом клубе, несмотря на смену чемпионата. В связи с этим подали протест на результат.

«Локо» под угрозой технаря: сыграл дисквалифицированный Кухта. Его чешская красная не сгорает в РПЛ