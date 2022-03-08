КДК РФС получил протест «Химок» по результату матча с «Локо» из-за участия Кухты. Заседание – 10 марта

КДК РФС рассмотрит протест «Химок» по делу Яна Кухты в ближайшее время.
«Протест от «Химок» получен, заседание состоится 10 марта», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
25-летний форвард зимой перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» и на прошлой неделе дебютировал в РПЛ в матче против «Химок» (3:2), в котором забил победный гол.
Перед трансфером Кухта получил дисквалификацию в матче чемпионата Чехии, но не отбыл ее.
Согласно правилам ФИФА, футболист был обязан отбыть дисквалификацию в новом клубе, несмотря на смену чемпионата. В связи с этим «Химки» подали протест на результат.
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