Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч фунтов в случае попадания в ЛЧ. У некоторых вырастет зарплата

Игроки «Арсенала» получат крупный бонус в случае попадания в Лигу чемпионов.
Если «канониры» попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то значительная часть призовых и выплат по телеконтракту пойдет футболистам.
Бонусы между игроками будут распределены пропорционально. По оценкам Daily Mail, максимальный бонус составит около 500 тысяч фунтов.
Кроме того, в случае попадания в Лигу чемпионов зарплата некоторых игроков в следующем сезоне вырастет: такой пункт указан в контрактах нескольких футболистов «Арсенала».