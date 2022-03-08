Игроки «Арсенала» получат бонусы до 500 тысяч фунтов в случае попадания в ЛЧ. У некоторых вырастет зарплата

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Игроки «Арсенала» получат крупный бонус в случае попадания в Лигу чемпионов.

Если «канониры» попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона, то значительная часть призовых и выплат по телеконтракту пойдет футболистам.

Бонусы между игроками будут распределены пропорционально. По оценкам Daily Mail, максимальный бонус составит около 500 тысяч фунтов.

Кроме того, в случае попадания в Лигу чемпионов зарплата некоторых игроков в следующем сезоне вырастет: такой пункт указан в контрактах нескольких футболистов «Арсенала».

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