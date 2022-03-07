Анри о психическом здоровье: «В мое время нельзя было говорить, что у тебя не все в порядке в ментальном плане. Это было табуировано»

высказался о значении психического здоровья в спорте.

«Я не знаю, как люди отреагируют, если футболист после игры скажет, что у него не все в порядке в ментальном плане. В мое время это было сложнее, полностью табуировано. Даже внутри команды.

Ты приходил, у тебя спрашивали: «Как дела?», а ты отвечал: «Хорошо», даже если все было не очень хорошо. «Ты хорошо спал?» – «Да», даже если это было не так. «Тебе больно?» – «Нет», даже если тебе было больно.

В наши дни игроки могут открываться больше. Но если ты скажешь, что у тебя не все в порядке в ментальном плане, это может аукнуться в выездных играх. Что будут скандировать фанаты соперника, когда ты будешь вбрасывать мяч или приедешь на стадион? «О, этот парень был напуган на прошлой неделе!» Непросто открывать каждую дверь и позволять людям читать о том, кто ты на самом деле.

Плакать было невозможно. Ты не мог показывать свои слабости. Было что-то вроде: «Тьерри, не плачь, не плачь, не плачь!»

Иногда я плакал в одиночестве, но изо всех сил старался держать себя в руках. Сейчас я иногда плачу.

В наши дни, когда кто-то затрагивает чувствительную тему, мы больше не можем отрицать то, что они говорят. Всем нравится, когда ты говоришь, что у тебя все хорошо. Что плохого в том, чтобы узнать, что у тебя не все в порядке с головой? Это не помешает тому, чтобы оценивать тебя по твоей игре. Когда теннисистка Наоми Осака высказалась, это меня не шокировало. Мей реакцией было: «Я понимаю».

Я думаю, что в наши дни быть уязвимым – это сила. Когда ты освобождаешься от чего-то, что давило на тебя в течение длительного времени, ты чувствуешь легкость, ты бегаешь быстрее, лучше спишь, лучше ешь...» – сказал Анри в интервью L’Equipe.