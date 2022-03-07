Саудовский консорциум хочет купить «Челси» и вступил в борьбу

Консорциум из Саудовской Аравии вступил в борьбу за приобретение «Челси».

Владелец «синих» Роман Абрамович на прошлой неделе объявил о предстоящей продаже клуба.

Накануне свой интерес к покупке лондонской команды зарегистрировал частный консорциум из Саудовской Аравии.

Как отмечает Goal.com, конкретный интерес к приобретению «Челси» проявляют на текущий момент минимум 10 потенциальных покупателей.

Ранее сообщалось, что на клуб претендуют американо-швейцарский консорциум, в который входит совладелец «Доджерс» Тодд Боэли. Также известно, что команду хотят купить владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак.

Осенью прошлого года консорциумом, куда входит Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), приобрел другой клуб АПЛ «Ньюкасл».