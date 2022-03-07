Владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон хочет приобрести «Челси» у Абрамовича

Владелец Вуди Джонсон готовит предложение о покупке .

2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.

Джонсон уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься оформлением продажи клуба.

Сообщается, что Джонсон очень хорошо осведомлен о делах «Челси». Он жил в Лондоне, когда был послом США в Великобритании.

Джонсон является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона.

С 2000 года он является владельцем команды «Нью-Йорк Джетс».