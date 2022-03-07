Владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон хочет приобрести «Челси» у Абрамовича

Владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон готовит предложение о покупке «Челси».
Роман Абрамович 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.
Джонсон уже контактировал с компанией Raine Group, которая будет заниматься оформлением продажи клуба.
Сообщается, что Джонсон очень хорошо осведомлен о делах «Челси». Он жил в Лондоне, когда был послом США в Великобритании.
Джонсон является правнуком одного из основателей компании Johnson & Johnson Роберта Вуда Джонсона.
С 2000 года он является владельцем команды НФЛ «Нью-Йорк Джетс».