Турок Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак намерен купить у .

Российский предприниматель 2 марта объявил о предстоящей продаже лондонской команды.

Представитель Байрака подтвердил его заинтересованность в покупке клуба: «Мы уже сделали им соответствующее предложение».

Байрак является председателем совета директоров компании AB Group Holding, которая занимается криптовалютой, строительством и энергетикой.

По данным The Guardian, интерес к приобретению «Челси» проявляют вплоть до 10 различных сторон.

Одной из них является консорциум, в который входят совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боэли и швейцарец Хансйорг Висс.

Они готовы предложить Абрамовичу 2,2 млрд фунтов. Владелец «Челси» планирует получить за клуб порядка 3 миллиардов.