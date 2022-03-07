Слуцкий о Лисаковиче: «У него высочайшая результативность, нужно добавить голевую передачу»

поделился впечатлениями после победы над «Ахматом».

«Рубин» обыграл грозненскую команду на выезде в матче 20-го тура (2:1).

– В третьей игре подряд первыми пропускаем, причем очень быстро и как-то очень легко. Это был такой холодный душ, но очень рад, что смогли проявить характер, отыграться.

В последние минут 15 пытался выиграть и оказывать большое давление на наши ворота, но в таком случае есть шанс поймать на контратаке, что мы и сделали.

– Зуев начал матч на непривычной позиции. С чем связано отсутствие в старте Кучаева?

– У Кучаева повреждение, поэтому он не мог играть сегодня. Мы до последнего надеялись, что он сможет принять участие в матче, тестировали его, но не получилось.

– Вы решили выпустить в опорной зоне Уремовича, но оставили в запасе Апшацева, которому на этой позиции играть привычнее. С чем связано такое решение?

– Мы понимали, что «Ахмат» будет очень вертикально играть, большое количество длинных передач, нужно контролировать зону подбора, и Фил такой игрок, который хорошо ведет единоборства, умеет и любит их вести.

Я считаю, что в целом такой ход полностью оправдал себя. В отсутствие дисквалифицированного Мусаева, травмированных Кучаева и Абильдгора по существу это был единственный вариант. Все-таки Апшацев еще не играл на таком уровне, а «Ахмат» играет в очень серьезное давление.

– Вы говорили, что будете ротировать капитанов, как это делал Карпин в сборной, но с повязкой все время выходит Самошников. Почему?

– Потому что Самошников пока выходит с повязкой.

– Уремович в чем-то провинился? Почему его лишили статуса первого капитана?

– Никто ни в чем не провинился. Его первые две игры не было в стартовом составе. Как он мог выходить с капитанской повязкой, если он не играл в составе? Можно было, конечно, на лавке посидеть с повязкой.

– Уже 5 голов в трех матчах Лисаковича. Можно назвать его главным открытием «Рубина» в нынешнем сезоне?

– Пока сыграли только три игры. У него высочайшая результативность, нужно добавить и голевую передачу. Посмотрим.

– С чем связано такое слабое начало матча? Обрез Самошникова на 11-й секунде, пропущенный гол на 2-й минуте, посредственная игра в позиционной атаке.

– Все, что у нас не получилось, было блестяще перечислено.

– Довольны ли вы игрой тройки: Уремович – Зуев – Хакшабанович? Они вели игру так, как вы планировали?

– Только сегодня стало известно, что эта тройка будет играть. Не было Мусаева, Кучаева, Ин Бома, Абильдгора. В этой тройке мы даже никогда не играли на сборах или даже в тренировках. У нас была игра с «Ротором», поэтому не было возможности для полноценных тренировок.

Надеяться на то, что эта тройка вдруг начнет доминировать, невероятно контролировать мяч и вести всю игру, было бы как минимум наивно с моей стороны.

– Самошников на правом фланге выполняет меньше атакующих функций. Почему так и увидим ли мы его возвращение на левый край?

– Вопрос не во фланге, а в состоянии игрока.

– Как-то дополнительно изучали манеру исполнения штрафных ударов Уткина, который забивал «Рубину» и в первом круге, а сейчас больше всех в Европе реализует удары со стандартов. В чем его секрет?

– Как можно изучать? Он в первом круге нам забил через стенку, сегодня забил в угол.

– Арендованный у Иван Игнатьев забил в первом же матче за «Крылья». Писали ли ему, поздравляли?

– Я очень сосредоточен на своей игре – это раз. Во-вторых, за сутки до любого матча я прекращаю любое общение в сети, – сказал Слуцкий.