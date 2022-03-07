Андрей Кобелев: «Захарян провел качественный матч со «Спартаком». Не будь удаления, «Динамо» играло бы по-другому»

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Андрей Кобелев оценил игру Федора Смолова и Арсена Захаряна в дерби со «Спартаком».

– От Захаряна ждали большего?

– Арсен провел довольно качественный матч. Но если бы не удаление, уверен, бело-голубые действовали бы по-другому. В первом тайме никто из подопечных Шварца из игры не выпадал. Но, увы, две ошибки и две желтые карточки одному игроку... Все закончилось.

– Смолов тоже не выпадал?

– Во-первых, Федор – зависимый игрок. Во-вторых, «Спартак» выставил пять защитников и двух опорников, которые располагались довольно низко. Так что было сложно что-то придумать впереди. Хотя бело-голубые и пытались.

Красно-белые взяли количеством возле своей штрафной. Сыграть на третьего в одно касание, да еще и на таком неидеальном поле команде Шварца было объективно тяжело, – сказал Кобелев.

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