Кобелев о «Спартаке»: «Их игра в 1-м тайме напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие»

сравнил игру «Спартака» в дерби против с .

– Вам понятно, в какой футбол хочет играть Ваноли?

– В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами.

– Только в роли Лукаку Николсон.

– Ну да. В обороне «Спартак» действовал очень компактно, все время вступал в единоборства. Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса, – сказал Кобелев.

Хвалить Ваноли пока не за что, но его «Спартак» постепенно вырисовывается. Паоло порадовал парой мудрых решений