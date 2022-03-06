Невилл о травме Роналду перед игрой с «Сити»: «Не такая большая потеря. Для контратак Рэшфорд лучше»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Гари Невилл не считает потерю Криштиану Роналду серьезной для «Манчестер Юнайтед».

37-летний португалец из-за травмы не сыграет против «Манчестер Сити» в 28-м туре АПЛ.

«МЮ» будет действовать на контратаках. Последние 3-4 года, особенно при Сульшере, он был именно контратакующей командой, которой было комфортно сидеть в защите и наносить встречные удары через Рэшфорда и других игроков. Думаю, сегодня мы увидим ту же картину.

Нельзя сказать, что отсутствие Роналду на пользу команде, но я не думаю, что это такая уж большая потеря, если сравнивать с другими матчами. При игре на контратаках «МЮ» будет лучше, чтобы впереди был Рэшфорд, а не Роналду», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире Sky Sports.

Рангник о том, что Роналду не сыграет с «Сити»: «Некоторые проблемы с бедром. С пятницы он не тренировался»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные