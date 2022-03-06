Невилл о травме Роналду перед игрой с «Сити»: «Не такая большая потеря. Для контратак Рэшфорд лучше»

не считает потерю серьезной для .

37-летний португалец из-за травмы не сыграет против в 28-м туре .

«МЮ» будет действовать на контратаках. Последние 3-4 года, особенно при Сульшере, он был именно контратакующей командой, которой было комфортно сидеть в защите и наносить встречные удары через Рэшфорда и других игроков. Думаю, сегодня мы увидим ту же картину.

Нельзя сказать, что отсутствие Роналду на пользу команде, но я не думаю, что это такая уж большая потеря, если сравнивать с другими матчами. При игре на контратаках «МЮ» будет лучше, чтобы впереди был Рэшфорд, а не Роналду», – сказал экс-защитник «МЮ» в эфире Sky Sports.

Рангник о том, что Роналду не сыграет с «Сити»: «Некоторые проблемы с бедром. С пятницы он не тренировался»