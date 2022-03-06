«Перейди Роналду в «Ман Сити», уже забил бы 25 голов. Криштиану раздражает, что в «МЮ» у него нет привычной помощи». Барнс о 37-летнем форварде

уверен, что забил бы больше голов, выбери он летом .

Португальский нападающий сегодня не сможет сыграть за против «горожан» в 28-м туре .

«Для 37-летнего у него отличная статистика, но я думаю, что он уже забил бы 25 голов, если бы перешел в «Манчестер Сити». Хорошие футболисты, выступающие там, заметно облегчили бы ему работу.

У них есть необходимые техника и видение поля для того, чтобы выводить его на опасные позиции, в то время как некоторые игроки «МЮ» подобными качествами не обладают.

Также есть мнение, что Роналду уже не хватает выносливости и скорости по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад.

Я думаю, его раздражает то, что в «МЮ» ему не помогают так, как он привык», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Роналду забил 9 голов за 23 тура. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.