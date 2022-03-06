«Перейди Роналду в «Ман Сити», уже забил бы 25 голов. Криштиану раздражает, что в «МЮ» у него нет привычной помощи». Барнс о 37-летнем форварде

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Джон Барнс Футбол

Джон Барнс уверен, что Криштиану Роналду забил бы больше голов, выбери он летом «Ман Сити».

Португальский нападающий сегодня не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «горожан» в 28-м туре АПЛ.

«Для 37-летнего у него отличная статистика, но я думаю, что он уже забил бы 25 голов, если бы перешел в «Манчестер Сити». Хорошие футболисты, выступающие там, заметно облегчили бы ему работу.

У них есть необходимые техника и видение поля для того, чтобы выводить его на опасные позиции, в то время как некоторые игроки «МЮ» подобными качествами не обладают.

Также есть мнение, что Роналду уже не хватает выносливости и скорости по сравнению с тем, что было 4-5 лет назад.

Я думаю, его раздражает то, что в «МЮ» ему не помогают так, как он привык», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Роналду забил 9 голов за 23 тура. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные