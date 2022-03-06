Де Брюйне нанес больше ударов и создал больше голевых моментов, чем весь состав «Манчестер Юнайтед»

Кевин де Брюйне нанес больше ударов по воротам, чем весь состав «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье «Манчестер Сити» на домашнем стадионе был сильнее манкунианцев со счетом 4:1.
Бельгиец сделал дубль и отметился результативной передачей.
Также де Брюйне нанес больше ударов по воротам, больше ударов в створ и создал для партнеров больше голевых моментов, чем все в «Манчестер Юнайтед» вместе взятые.
Удары по воротам (6:5) в пользу хавбека «горожан», в створ – 4:2, по созданию голевых моментов – 5:2.