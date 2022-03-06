Де Брюйне нанес больше ударов и создал больше голевых моментов, чем весь состав «Манчестер Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Футбол

Кевин де Брюйне нанес больше ударов по воротам, чем весь состав «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье «Манчестер Сити» на домашнем стадионе был сильнее манкунианцев со счетом 4:1.

Бельгиец сделал дубль и отметился результативной передачей.

Также де Брюйне нанес больше ударов по воротам, больше ударов в створ и создал для партнеров больше голевых моментов, чем все в «Манчестер Юнайтед» вместе взятые.

Удары по воротам (6:5) в пользу хавбека «горожан», в створ – 4:2, по созданию голевых моментов – 5:2.

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