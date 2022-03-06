Гвардиола о победе 4:1 над «МЮ»: «Сити» сыграл на одном из самых высоких уровней за последние годы. Де Брюйне вернулся к лучшей форме»

похвалил «Манчестер Сити» после победы над .

Главный тренер «горожан» дал комментарий по итогам матча 20-го тура, который завершился победой «Ман Сити» со счетом 4:1.

«Хороший матч, особенно второй тайм. провел игру на одном из самых высоких уровней за последние годы.

В первом тайме у соперника было больше энергии, чем во второй половине. Во втором тайме у них возникли трудности с тем, чтобы прессинговать нас.

«МЮ» играл по схеме 4-2-4, был агрессивен. Они могут это делать и без Криштиану Роналду. Соперник выглядел впечатляюще. У нас были сложности с выходом из обороны. В первом тайме моменты у нас возникали скорее после контратак, а не благодаря владению мячом.

Во втором тайме футболисты проявили индивидуальное мастерство, движение всех игроков было превосходным. Каждое решение, которое мы приняли в игре, было правильным, поэтому мы выиграли.

вернулся к своей лучшей форме. Он испытывал боли в начале сезона, но вернулся к своей лучшей форме.

Сейчас он силен. Я в восторге от того, что он забивает голы.

Я говорил с ним о том, что он сосредоточен на голевых передачах, но он должен забивать. Сейчас Кевин много забивает и, надеюсь, сможет оставаться в форме», – заявил Гвардиола.