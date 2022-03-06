Юран о травме Жиркова: «Микронадрыв вроде бы»

рассказал о травме защитника «Химок» .

38-летний игрок получил повреждение в матче с «Локомотивом» (2:3) в 20-м туре и был заменен на 34-й минуте.

«Футбол – это эмоциональный вид спорта. Болельщикам понравилось, были забитые мячи, желтые и красная карточки. К сожалению, матч завершился не в нашу пользу. Но я вижу, что команда играет на пределе желания, самоотдачи. Результатом недоволен, но отношением команды доволен.

Ситуация со второй желтой до сих пор непонятна. Не было грубой целенаправленной игры. Бруно пытался играть в мяч. Было сложновато, так как на одного игрока меньше. Мы не сели в оборону, пытались отбиваться. Сравняли, но, к сожалению, не дотерпели.

Объяснял парням, что игру с «Енисеем» убираем, так и вышло. Настрой у «Локо» был совсем другой, как и состав. В целом парни молодцы. С каждой игрой команда выглядит по-другому: желание, самоотдача, забитые мячи.

Что касается травмы Жиркова, то сейчас разберемся, но вроде бы микронадрыв», – сказал главный тренер «Химок».