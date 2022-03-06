Юран о «Химках»: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Все поправимо»

уверен в сохранении «Химками» места в по итогам сезона.

Сегодня подмосковный клуб уступил (2:3) в 20-м туре чемпионата.

«Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен.

Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак.

Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата», – сказал главный тренер «Химок».

После 20 игр команда идет в чемпионате на последнем месте, набрав 14 очков.