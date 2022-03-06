Юран о «Химках»: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Все поправимо»

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Юран уверен в сохранении «Химками» места в РПЛ по итогам сезона.

Сегодня подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре чемпионата.

«Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен.

Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак.

Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата», – сказал главный тренер «Химок».

После 20 игр команда идет в чемпионате на последнем месте, набрав 14 очков.

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