Юран о «Химках»: «Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен. Все поправимо»

Сергей Юран уверен в сохранении «Химками» места в РПЛ по итогам сезона.
Сегодня подмосковный клуб уступил «Локомотиву» (2:3) в 20-м туре чемпионата.
«Вопрос со спасительным местом в РПЛ будет решен.
Надо минимизировать брак. Чемпионат продолжается. В Турции были идеальные поля. Сегодня ты приезжаешь на другую поляну, тут и возникает брак.
Все поправимо. Есть напряжение, хочется положительного результата», – сказал главный тренер «Химок».
После 20 игр команда идет в чемпионате на последнем месте, набрав 14 очков.