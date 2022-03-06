Рангник о тен Хаге: «Один из лучших тренеров Европы. Я видел, какого прогресса добился «Аякс» с ним»

Ральф Рангник высказался о поиске нового тренера для «Манчестер Юнайтед».
«Пока мы не обсуждали это. Мы не говорили об этом ни с Джоном Мерто, ни с кем-либо еще. Мы не обсуждали эту тему на протяжении нескольких недель и месяцев, что я в «Манчестер Юнайтед». Я знаю, что думаю по этому поводу, но я пока я ни с кем это не обсуждал. Это все, что я могу сказать.
Я не знаком с Эриком тен Хагом лично, но я видел, какого прогресса добился «Аякс» под его руководством. Я знаю, какую работу он проделал в «Баварии». Очевидно, это один из лучших тренеров Европы, но есть и несколько других специалистов.
Мы пока не говорили о новом тренере. Так что о тен Хаге мы тоже не разговаривали», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Сегодня «МЮ» сыграет в дерби с «Манчестер Сити». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.