Тен Хаг очень хочет возглавить «МЮ» летом. Он активно изучает английский

Эрик тен Хаг хочет возглавить летом.

Тренер намерен уйти в «МЮ» летом, и в амстердамском клубе знают о его планах. Тен Хаг активно изучает английский и берет уроки, готовясь к переговорам с «МЮ», пишет Daily Mail.

Отмечается, что прошлым летом тен Хаг вел переговоры с «Тоттенхэмом». Серьезным препятствием для его назначения в лондонский клуб стал языковой барьер.

В ближайшие недели «Юнайтед» пообщается с 52-летним специалистом, который очень надеется, что получит должность в манчестерском клубе.