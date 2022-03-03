Тен Хаг очень хочет возглавить «МЮ» летом. Он активно изучает английский

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Эрик тен Хаг хочет возглавить «Манчестер Юнайтед» летом.

Тренер «Аякса» намерен уйти в «МЮ» летом, и в амстердамском клубе знают о его планах. Тен Хаг активно изучает английский и берет уроки, готовясь к переговорам с «МЮ», пишет Daily Mail.

Отмечается, что прошлым летом тен Хаг вел переговоры с «Тоттенхэмом». Серьезным препятствием для его назначения в лондонский клуб стал языковой барьер.

В ближайшие недели «Юнайтед» пообщается с 52-летним специалистом, который очень надеется, что получит должность в манчестерском клубе.

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