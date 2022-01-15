«Интер» обсуждает переход Дибалы свободным агентом. Ему предложат 5-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро

Теги Интер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Пауло Дибала Футбол

«Интер» заинтересован в подписании форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы летом на правах свободного агента, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта недавно связался с агентом аргентинца, чтобы обсудить детали возможной сделки.

Миланский клуб предложит Дибале 5-летний контракт с зарплатой 7,5 млн евро за сезон плюс бонусы, а также крупный подписной бонус. В «Ювентусе» футболист получает 7,3 млн евро в год.

В этом сезоне Серии А Дибала забил 6 голов и сделал 3 результативных передачи в 15 матчах. Его статистика – здесь.

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