«Интер» готов продать Лаутаро летом. Дибала, Скамакка и Дэвид – кандидаты на замену

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«Интер» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Лаутаро Мартинеса.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Аргентинец интересен многим клубам, но в то же время уже 13 матчей не может забить в Лиге чемпионов. По этим причина «нерадзурри» готовы продать Лаутаро летом.

На замену Мартинесу «Интер» рассматривает трех форвардов. Одна из главных трансферных целей миланцев – Джанлука Скамакка из «Сассуоло».

Также чемпион Италии интересуется Пауло Дибалой из «Ювентуса» и Джонатаном Дэвидом из «Лилля».

Статистику Дибалы можно изучить здесь, Скамакки – тут, Дэвида – по этой ссылке.

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