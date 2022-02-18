«Интер» готов продать Лаутаро летом. Дибала, Скамакка и Дэвид – кандидаты на замену

готов рассмотреть предложения о продаже нападающего .

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Аргентинец интересен многим клубам, но в то же время уже 13 матчей не может забить в Лиге чемпионов. По этим причина «нерадзурри» готовы продать Лаутаро летом.

На замену Мартинесу «Интер» рассматривает трех форвардов. Одна из главных трансферных целей миланцев – Джанлука Скамакка из «Сассуоло».

Также чемпион Италии интересуется из и Джонатаном Дэвидом из .

Статистику Дибалы можно изучить здесь, Скамакки – тут, Дэвида – по этой ссылке.