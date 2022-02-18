«Интер» готов продать Лаутаро летом. Дибала, Скамакка и Дэвид – кандидаты на замену

«Интер» готов рассмотреть предложения о продаже нападающего Лаутаро Мартинеса.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Аргентинец интересен многим клубам, но в то же время уже 13 матчей не может забить в Лиге чемпионов. По этим причина «нерадзурри» готовы продать Лаутаро летом.
На замену Мартинесу «Интер» рассматривает трех форвардов. Одна из главных трансферных целей миланцев – Джанлука Скамакка из «Сассуоло».
Также чемпион Италии интересуется Пауло Дибалой из «Ювентуса» и Джонатаном Дэвидом из «Лилля».
Статистику Дибалы можно изучить здесь, Скамакки – тут, Дэвида – по этой ссылке.