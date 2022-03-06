«Динамо» профинансировано до конца сезона. Игрокам гарантировали исполнение всех обязательств

У не возникнет финансовых проблем до конца сезона.

3 марта руководство бело-голубых сообщило футболистам и персоналу, что прежний акционер, банк ВТБ, заблаговременно профинансировал клуб в полном объеме до конца сезона.

Случилось это еще до передачи акций от ВТБ спортивному обществу, но на неделе коллектив получил от руководства гарантии исполнения контрактов. С игроками и тренерами достигнуты устные договоренности о продолжении работы с сохранением взаимных обязательств. С легионерами договорились, что нынешний сезон нужно отработать до конца и по максимуму, пишет инсайдер Иван Карпов.

В клубе понимают, что давление на некоторых иностранцев может возрасти, их могут попытаться убедить покинуть Россию. Это может привести к непредсказуемым последствиям.

Управленцы клуба получили задачу от руководства активно следить за ситуацией и заниматься антикризисным управлением, чтобы быть готовыми к работе в новых реалиях.

Сегодня «Динамо» сыграет со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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