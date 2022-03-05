Тухель о 4:0 с «Бернли»: «Челси» сосредоточен на футболе. Горжусь игроками»

Томас Тухель остался доволен крупной победой «Челси».
Лондонский клуб в 28-м туре Премьер-лиги разгромил в гостях «Бернли» (4:0).
– Во втором тайме мы сыграли более свободно. Потребовалось напомнить игрокам, что мы хотим видеть.
Нужно было создавать больше проблем обороне соперника, искать свободные зоны. Могло быть еще лучше, но мы с уважением отнеслись к месту, где играли.
Первый гол имел сегодня очень большое значение, он придал нам уверенность. Когда «Бернли» находится в таком положении, какое у них сейчас, они всегда создадут вам проблемы.
– Что скажете о посторонних моментах, не связанных с игрой?
– Думаю, выступление на «Уэмбли» в финале Кубка лиги показало, что мы сосредоточены на спорте. И сегодня тоже так было. Команда активизировалась, не отвлекалась и была готова к битве. Это показывает характер игроков, я очень горжусь ими, – сказал главный тренер «Челси».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси» сейчас = полная неопределенность. Санкции (пока не ввели) ударят по трансферам, зарплатам и помешают продаже