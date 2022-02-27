Варан о Роналду: «Его менталитет победителя – плюс для «МЮ». Играть рядом с ним – отличный опыт»

рад вновь играть рядом с .

«У нас очень хорошие отношения. Он любит делиться мыслями и говорить обо всем, что знает о футболе. Это касается и физической, и ментальной подготовки.

Мы не стесняемся говорить обо всем, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть рядом с Роналду – это отличный опыт. Его соревновательность и менталитет победителя – это плюс для команды», – сказал защитник в интервью Canal+.

Варан и Роналду уже играли вместе – они выступали за «Реал» с 2011 по 2018 год.