Варан о Роналду: «Его менталитет победителя – плюс для «МЮ». Играть рядом с ним – отличный опыт»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан рад вновь играть рядом с Криштиану Роналду.

«У нас очень хорошие отношения. Он любит делиться мыслями и говорить обо всем, что знает о футболе. Это касается и физической, и ментальной подготовки.

Мы не стесняемся говорить обо всем, что окружает жизнь профессионального футболиста. Играть рядом с Роналду – это отличный опыт. Его соревновательность и менталитет победителя – это плюс для команды», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Canal+.

Варан и Роналду уже играли вместе – они выступали за «Реал» с 2011 по 2018 год.

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