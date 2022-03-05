Евро-2028, вероятно, пройдет в Великобритании и Ирландии (Daily Mail)

Финальный турнир Евро-2028, скорее всего, состоится в Великобритании и Ирландии.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Уэльса, Шотландии и Ирландии подали соответствующую совместную заявку месяц назад и, судя по всему, победят на безальтернативной основе, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, Турция отзовет свою заявку, поскольку проиграла в двух предыдущих выборах – на Евро-2016 и Евро-2024, который пройдет в Германии.

Также Daily Mail считает, что на проведение Евро-2028 не будет претендовать и Россия, так как страна отстранена от турниров ФИФА и .

Дедлайн подачи заявок на проведение финального турнира – 23 марта 2022 года.

Формально хозяйка Евро-2028 должна определиться в сентябре 2023-го, но если будет зафиксирована лишь одна заявка, то УЕФА примет решение гораздо раньше.

Ожидается, что число участников Евро-2028 увеличится с 24 до 32 сборных, а сам турнир пройдет не менее чем на 12 стадионах.