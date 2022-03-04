Мусаев отказался вернуться в «Краснодар». Галицкий звонил ему

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Мурад Мусаев отказался возвращаться к тренерской работе в «Краснодаре».

После ухода Даниэля Фарке владелец «быков» Сергей Галицкий звонил Мусаеву.

38-летний тренер решил не возвращаться в «Краснодар», он продолжит работу в азербайджанском «Сабахе».

Мусаев принял команду в октябре прошлого года, когда она шла на последнем месте в турнирной таблице.

При российском тренере «Сабах» провел восемь матчей, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и три раза проиграл.

Клуб занимает пятое место с 20 очками, оторвавшись от зоны вылета на девять очков.

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