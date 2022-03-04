Мусаев отказался вернуться в «Краснодар». Галицкий звонил ему

Мурад Мусаев отказался возвращаться к тренерской работе в «Краснодаре».
После ухода Даниэля Фарке владелец «быков» Сергей Галицкий звонил Мусаеву.
38-летний тренер решил не возвращаться в «Краснодар», он продолжит работу в азербайджанском «Сабахе».
Мусаев принял команду в октябре прошлого года, когда она шла на последнем месте в турнирной таблице.
При российском тренере «Сабах» провел восемь матчей, одержал четыре победы, один раз сыграл вничью и три раза проиграл.
Клуб занимает пятое место с 20 очками, оторвавшись от зоны вылета на девять очков.