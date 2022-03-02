«Краснодар» заинтересован в приглашении Карпина

«Краснодар» намерен побороться за главного тренера сборной России Валерия Карпина.
По данным «Спорт-Экспресса», клуб заинтересован в приглашении 53-летнего специалиста в связи с уходом Даниэля Фарке, с которым сегодня был расторгнут контракт.
Ранее сообщалось, что на Карпина также претендует «Локомотив», однако спортивный директор московской команды Томас Цорн заявил, что в настоящее время переговоры по этому поводу не ведутся.
Фарке возглавил «Краснодар» в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.
Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Алексей Антонюк, который ранее работал тренером вратарей команды.
«Быки» занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав в 18 играх 29 очков. Матч 19-го тура против «Локомотива» был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Краснодара.