«Краснодар» заинтересован в приглашении Карпина

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Валерий Карпин Краснодар Даниэль Фарке Спорт-Экспресс Футбол

«Краснодар» намерен побороться за главного тренера сборной России Валерия Карпина.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб заинтересован в приглашении 53-летнего специалиста в связи с уходом Даниэля Фарке, с которым сегодня был расторгнут контракт.

Ранее сообщалось, что на Карпина также претендует «Локомотив», однако спортивный директор московской команды Томас Цорн заявил, что в настоящее время переговоры по этому поводу не ведутся. 

Фарке возглавил «Краснодар» в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Алексей Антонюк, который ранее работал тренером вратарей команды.

«Быки» занимают шестое место в таблице РПЛ, набрав в 18 играх 29 очков. Матч 19-го тура против «Локомотива» был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Краснодара.

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