«Краснодар» заинтересован в приглашении Карпина

«Краснодар» намерен побороться за главного тренера сборной России Валерия Карпина.

По данным , клуб заинтересован в приглашении 53-летнего специалиста в связи с уходом , с которым сегодня был расторгнут контракт.

Ранее сообщалось, что на Карпина также претендует «Локомотив», однако спортивный директор московской команды заявил, что в настоящее время переговоры по этому поводу не ведутся.

Фарке возглавил «Краснодар» в середине января. При нем «быки» не провели ни одного официального матча.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Антонюк, который ранее работал тренером вратарей команды.

«Быки» занимают шестое место в таблице , набрав в 18 играх 29 очков. Матч 19-го тура против был перенесен из-за ограничений в работе аэропорта Краснодара.