Мусаев может вернуться в «Краснодар». Он один из основных кандидатов на пост тренера

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Мурад Мусаев может вернуться в «Краснодар».

Южане рассматривают вариант с возвращением 38-летнего специалиста на пост тренера, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мусаев – один из основных кандидатов для клуба. На днях специалист покинул Баку», – рассказал источник. 

Россиянин уже тренировал «Краснодар» с 2020 по 2021 год. Сейчас он работает с азербайджанским «Сабахом».

Сегодня Даниэль Фарке расторг контракт с «Краснодаром». Тренер проработал в клубе 1,5 месяца и не провел ни одной игры.

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