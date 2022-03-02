Мусаев может вернуться в «Краснодар». Он один из основных кандидатов на пост тренера

может вернуться в .

Южане рассматривают вариант с возвращением 38-летнего специалиста на пост тренера, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Мусаев – один из основных кандидатов для клуба. На днях специалист покинул Баку», – рассказал источник.

Россиянин уже тренировал «Краснодар» с 2020 по 2021 год. Сейчас он работает с азербайджанским .

Сегодня Даниэль Фарке расторг контракт с «Краснодаром». Тренер проработал в клубе 1,5 месяца и не провел ни одной игры.