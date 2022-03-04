Первый тренер Чалова о том, прославляет ли Федор своей игрой Россию: «Конечно! Голы сыграют ему на руку, в конце сезона заберут обратно»

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Первый тренер Федора Чалова отреагировал на дубль футболиста в игре чемпионата Швейцарии.

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«Федя молодец, забил два мяча, конечно, эти голы сыграют ему на руку.

Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию. Да, в ЦСКА приехало много новых хороших игроков, но они не форварды.

Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!» – заявил Коваль.

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