Первый тренер Чалова о том, прославляет ли Федор своей игрой Россию: «Конечно! Голы сыграют ему на руку, в конце сезона заберут обратно»

Первый тренер отреагировал на дубль футболиста в игре чемпионата Швейцарии.

Павел Коваль прокомментировал действия россиянина в матче с Санкт-Галленом»

«Федя молодец, забил два мяча, конечно, эти голы сыграют ему на руку.

Для нападающего главное же забивать голы, обрести уверенность. В конце сезона его заберут обратно в Россию. Да, в приехало много новых хороших игроков, но они не форварды.

Прославляет ли Чалов своей игрой Россию? Да, конечно!» – заявил Коваль.

Чалов оформил дубль за «Базель». Не праздновал – только дважды показал сердце ❤️