Чалов впервые забил за «Базель» – два гола «Санкт-Галлену». У него 3 (2+1) очка в 5 матчах в Швейцарии

Форвард Федор Чалов забил первые голы за «Базель» после перехода из .

Нападающий, вышедший в стартовом составе, на 56-й минуте грудью замкнул прострел полузащитника в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против (2:2).

На 83-й Федор сделал дубль – он замкнул на ближней штанге прострел Михаэля Ланга.

Россиянин, находящийся в аренде, проводит пятую игру за и отметился уже вторым и третьим результативным действиями. В позапрошлом туре у него была голевая передача.

Подробно со статистикой выступлений Чалова можно ознакомиться здесь.