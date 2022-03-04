Чалов впервые забил за «Базель» – два гола «Санкт-Галлену». У него 3 (2+1) очка в 5 матчах в Швейцарии

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Форвард Федор Чалов забил первые голы за «Базель» после перехода из ЦСКА.

Нападающий, вышедший в стартовом составе, на 56-й минуте грудью замкнул прострел полузащитника Дана Ндойе в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Санкт-Галлена» (2:2).

На 83-й Федор сделал дубль – он замкнул на ближней штанге прострел Михаэля Ланга.

Россиянин, находящийся в аренде, проводит пятую игру за «Базель» и отметился уже вторым и третьим результативным действиями. В позапрошлом туре у него была голевая передача.

Подробно со статистикой выступлений Чалова можно ознакомиться здесь.

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