Чалов в 5 матчах за «Базель»: лидер клуба по xG, возвратам владения в финальной трети и касаниям в чужой штрафной

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Базель Санкт-Галлен высшая лига Швейцария Федор Чалов Футбол

Форвард Федор Чалов лидирует в «Базеле» по ряду показателей.

Россиянин, арендованный зимой у ЦСКА, провел за новую команду 5 матчей и на этом отрезке стал лучшим в клубе по ожидаемым голам (2,6 xG), возвратам владения в финальной трети (8) и касаниям в чужой штрафной (23).

В матче 24-го тура чемпионата Швейцарии против «Санкт-Галлена» (2:2) нападающий оформил дубль, ранее у него была голевая передача.

Подробно со статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

Чалов впервые забил за «Базель» – два гола «Санкт-Галлену». У него 3 (2+1) очка в 5 матчах в Швейцарии

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