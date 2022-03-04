Клопп про 5 замен: «Матч с «Челси» – один из самых интенсивных, что я видел. Надо обсуждать, пока это не примут»

Юрген Клопп поддержал идею разрешить делать пять замен за матч в АПЛ.
«Пять замен – это отлично. Мы должны продолжать говорить об этом, потому что так делают во всем мире. Это помогает футболу.
Матч против «Челси» в финале Кубка английской лиги – один из самых интенсивных, которые я когда-либо видел.
Это стало возможным только благодаря возможности сделать пять замен. Другого шанса просто не было.
Вот по этой причине у футболистов была энергия – мы могли совершить пять замен в кубковом соревновании.
Мы должны продолжать это обсуждать до того, пока это не будет принято официально, потому что это необходимо», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Лучшие 0:0 сезона: на самом деле «Челси» и «Ливерпуль» выдали яркий финал Кубка лиги. Общее у Тухеля и Клоппа – гибкость атаки