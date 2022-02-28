Клопп о победе в Кубке лиги: «Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное»

Юрген Клопп отметил важность завоевания трофея в непростое для мира время.
«Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, по пенальти – 11:10) и в рекордный 9-й раз выиграл Кубок английской лиги.
«Я в порядке, но я был бы в порядке и после победы «Ливерпуля» со счетом 1:0 после 90 минут игры.
Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное.
Нам нужно много работать. Уже в среду у нас следующий матч, во что я сейчас просто не могу поверить.
Мы попробуем [выиграть], это домашняя игра, и она будет непростой после такого финала», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Лучшие 0:0 сезона: на самом деле «Челси» и «Ливерпуль» выдали яркий финал Кубка лиги. Общее у Тухеля и Клоппа – гибкость атаки