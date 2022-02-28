Клопп о победе в Кубке лиги: «Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок английской лиги Политика Футбол

Юрген Клопп отметил важность завоевания трофея в непростое для мира время.

«Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, по пенальти – 11:10) и в рекордный 9-й раз выиграл Кубок английской лиги.

«Я в порядке, но я был бы в порядке и после победы «Ливерпуля» со счетом 1:0 после 90 минут игры.

Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное.

Нам нужно много работать. Уже в среду у нас следующий матч, во что я сейчас просто не могу поверить.

Мы попробуем [выиграть], это домашняя игра, и она будет непростой после такого финала», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Лучшие 0:0 сезона: на самом деле «Челси» и «Ливерпуль» выдали яркий финал Кубка лиги. Общее у Тухеля и Клоппа – гибкость атаки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные