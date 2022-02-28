Клопп о победе в Кубке лиги: «Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное»

отметил важность завоевания трофея в непростое для мира время.

«Ливерпуль» победил (0:0, по пенальти – 11:10) и в рекордный 9-й раз выиграл .

«Я в порядке, но я был бы в порядке и после победы «Ливерпуля» со счетом 1:0 после 90 минут игры.

Рад, что люди в темные времена могут отпраздновать что-то подобное.

Нам нужно много работать. Уже в среду у нас следующий матч, во что я сейчас просто не могу поверить.

Мы попробуем [выиграть], это домашняя игра, и она будет непростой после такого финала», – сказал главный тренер в эфире Sky Sports.

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