Клопп о Келлехере: «Куивин – лучший второй вратарь в мире. Решение выпустить его – абсолютно правильное»

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Юрген Клопп назвал Куивина Келлехера лучшим вторым вратарем мира.

Келлехер сыграл за «Ливерпуль» в финальном матче Кубка английской лиги против «Челси» (0:0, пен. 11:10).

«На мой взгляд, Алиссон – лучший вратарь в мире. Есть другие хорошие вратари, но этот совершенно сумасшедший.

Но если честно, мне кажется, что Куивин Келлехер – лучший второй вратарь в мире. Он провел совершенно невероятную игру. Я могу вспомнить по меньшей мере два невероятных сэйва, и, наверное, были еще. Так что он доказал, что решение выпустить его было абсолютно правильным.

А в зрелищной серии пенальти он показал весь свой набор навыков. Он завершил ее своими умелыми ногами. Топ-класс», – сказал Клопп.

 

 

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